Миронов предложил направить деньги с арестованных счетов Чубайса на помощь СВО

Председатель партии "Справедливая Россия" отметил, что эти средства можно направить и на поддержку жителей прифронтовых регионов

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил направить арестованные средства Анатолия Чубайса и других бывших руководителей "Роснано" на поддержку специальной военной операции. Об этом он рассказал ТАСС.

"Средства, арестованные на счетах бывших руководителей "Роснано", необходимо направить на поддержку российских воинов и мирных жителей прифронтовых регионов. Только у одного Чубайса арестовали 12 млрд рублей, а там еще куча подельников, и это только один эпизод, на котором, надеюсь, расследование этой грандиозной аферы не закончится", - сказал Миронов.

Он подчеркнул, что средства можно направить на нужды фронта. "Пусть украденное послужит доброму делу поддержки наших ребят", - добавил депутат.

Арбитражный суд Москвы ранее наложил обеспечительный арест по иску "Роснано" на счета Чубайса на общую сумму почти в 11,9 млрд рублей. Согласно решению суда, арестованы также и счета других ответчиков по делу. Так, на счетах экс-министра экономики Якова Уринсона суд арестовал свыше 8 млрд рублей. У исполнительного директора компании "УК "Роснано" Бориса Подольского арестованы почти 6 млрд рублей. Всего же по делу в качестве ответчиков привлечены 13 человек, так или иначе связанных с деятельностью "Роснано". Счета всех этих лиц арестованы по решению суда.

12 декабря "Роснано" выдвинула иск к своим бывшим руководителям о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA.

Это уже второй иск "Роснано" к бывшим руководителям компании. Согласно определению суда, компания обратилась с иском к Анатолию Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину "о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату исполнения судебного акта".