В Москве 25 декабря начнутся сильный снегопад и метель после 18:00 мск

Также с полудня начнется усиление западного и северо-западного ветра в порывах до 12-15 м/с

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сильный снегопад и метель начнутся в Москве, ориентировочно, после 18:00 мск и продолжатся до глубокой ночи. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, ссылаясь на последние прогностические данные.

"Ориентировочно, с полудня уже начнется усиление западного и северо-западного ветра в порывах до 12-15 м/с, а где-то с 18:00 мск начнется снег, местами сильный, а также метель, которые продолжатся до глубокой ночи", - сказал собеседник агентства. Он заметил, что температура воздуха при этом будет колебаться от минус 3 до минус 1 градуса.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что в связи с ухудшением погодных условий с 20:00 мск в Московской области и с 21:00 мск в Москве объявлен желтый метеорологический уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасную погоду. Он будет действовать в течение суток - до 21:00 мск пятницы, 26 декабря. Кроме того, с этого же времени и до утра пятницы отдельно желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за усиления ветра.

Согласно данным синоптиков, в течение суток через Центральную Россию, начиная с северо-западных ее районов, будет перемещаться глубокая ложбина североатлантического циклона с атмосферным фронтом. "26 декабря с прохождением глубокого циклона с атмосферным фронтом в большинстве областей Центрального федерального округа ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильный снег, в отдельных районах метель, гололед, налипание мокрого снега, ветер с порывами 15-17 м/с", - заметили в Гидрометцентре РФ.