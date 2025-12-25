Крымский мост временно закрывали для движения транспорта
Редакция сайта ТАСС
09:55
обновлено 10:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно запрещен, сообщалось в Telegram-канале.
Ранее днем сигнал воздушной тревоги объявлен в Севастополе, общественный транспорт временно приостанавливал движение.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорилось в сообщении.
Позднее в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту сообщили о возобновлении движения.
В новость внесены изменения (13:53 мск) - добавлена информация о возобновлении движения.