Крымский мост временно закрывали для движения транспорта

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно запрещен, сообщалось в Telegram-канале.

Ранее днем сигнал воздушной тревоги объявлен в Севастополе, общественный транспорт временно приостанавливал движение.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорилось в сообщении.

Позднее в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту сообщили о возобновлении движения.

В новость внесены изменения (13:53 мск) - добавлена информация о возобновлении движения.