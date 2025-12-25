Заявления по делу Долиной не участвующих в процессе адвокатов назвали нарушением

Воспрещается давать комментарий в пользу одной или другой стороны, отметила председатель комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов РФ по защите прав адвокатов Генри Резник

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Заявления адвокатов, которые не являются представителями сторон по делу Долиной, нарушают профессиональную этику. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов РФ по защите прав адвокатов Генри Резник на встрече с журналистами.

"И последнее, даже когда Верховный суд принял [решение] по делу Долиной. Вы [журналисты] хотите по таким делам получить комментарии адвокатов, не участвующих в процессе. Такие комментарии со стороны, это вообще-то, в принципе, нарушение профессиональной этики тех адвокатов, которые в деле не участвуют. Почему? Потому что, когда даешь комментарий, обязательно комментарий будет либо в пользу одной стороны, либо в пользу другой стороны. У нас это воспрещается", - сказал он.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.