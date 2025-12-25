В Петербурге откроют станции метро "Путиловская" и "Юго-Западная" 26 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Новые станции Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена "Путиловская" и "Юго-Западная" откроют 26 декабря в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в АО "Метрострой Северной столицы" (МССС).

24 декабря на станциях "Путиловская" и "Юго-Западная" успешно прошли динамические испытания эскалаторов в режиме реальной пассажирской нагрузки.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что первый участок Красносельско-Калининской линии со станциями "Путиловская" и "Юго-Западная" откроется до конца 2025 года. Станция "Путиловская" будет пересадочным узлом, который свяжет новую ветку со станцией красной линии "Кировский завод". Это позволит пассажирам пользоваться всеми станциями петербургской подземки.

Главгосэкспертиза уже одобрила проект второго пускового участка строящейся Красносельско-Калининской линии петербургского метро "Путиловская" - "Каретная", после получения разрешения на строительство начнется проходка в рабочем режиме. Продолжением этой линии в сторону Сосновой Поляны будет строительство станций "Брестская" и "Улица Доблести".

По данным городской администрации, к 2030 году в Петербурге должны появиться 10 новых станций метрополитена.