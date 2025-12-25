В Тамбовской области восстановили движение по мосту через реку Ворона

Он был временно закрыт 15 ноября из-за смещения балки пролета на 20 см

ТАМБОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта по мосту через реку Ворона, соединяющему Кирсановский и Уметский округа Тамбовской области, полностью восстановлено после срочного ремонта. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в своем канале Мах.

"Открыли движение по мосту через реку Ворона, соединяющему Кирсановский и Уметский округа", - сообщил глава области.

Мост был временно закрыт 15 ноября из-за смещения балки пролета на 20 см. Для обеспечения транспортного сообщения жителей были организованы объезды через населенные пункты Тамала и Белинский Пензенской области.

Губернатор подчеркнул, что объект является важным, поэтому работы на нем он контролировал лично, выезжая на место. Ранее представители подведомственного Росавтодору ФКУ "Упрдор Москва - Волгоград" взяли обязательство открыть движение к 25 декабря. "Свое обещание они сдержали. Это отличный пример того, как должны работать все подрядчики в Тамбовской области. Особенно на ключевых объектах, значимых для жителей ", - отметил Первышов.

По результатам проведенной диагностики, специалисты установили, что до проведения капитального ремонта мост сможет пропускать транспорт массой не более 25 тонн. Для контроля этого ограничения будет установлен пост весового контроля. "Включим мост в программу по проектированию и последующему капремонту на 2026-2028 годы", - добавил глава региона.