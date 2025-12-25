Анатолия Лобоцкого похоронили на Троекуровском кладбище
13:58
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Похороны народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого прошли на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Актер похоронен на 21-м участке кладбища, который также называют аллеей актеров.
Лобоцкий умер 20 декабря в возрасте 66 лет. Как сообщили ТАСС в его окружении, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Гражданская панихида по мастеру прошла 25 декабря в стенах Московского академического театра имени Владимира Маяковского.