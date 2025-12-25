В Самаре жильцы дома после пожара отказались от размещения в ПВР

Семьи разместись у родственников

САМАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Жильцы поврежденных при пожаре квартир в Самаре отказались от проживания в пунктах временного размещения и разместились у родственников, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пожар произошел в многоквартирном доме на проспекте Кирова в Промышленном районе Самары днем в четверг на площади 130 кв. м. Погибла женщина и пострадал мужчина, также из здания спасены 26 человек, включая четверых детей, и эвакуированы 32 человека, в том числе 12 детей.

"Жильцы пострадавших в пожаре квартир от проживания в пунктах временного размещения отказались. Семьи разместись у родственников", - говорится в сообщении.

По предварительным данным прокуратуры, возгорание произошло в квартире на втором этаже дома. Огонь перешел на две соседние квартиры. Управляющая организация уже приступила к восстановлению электроснабжения в двух подъездах.

Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин возгорания.