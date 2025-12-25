В ГАИ призвали увеличить скорость движения на отдельных участках дорог

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Скорость движения на отдельных участках дорог в России нужно повысить. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

"Ни в коем случае сейчас не говорим о введении каких-то дополнительных ограничений. Наоборот, на отдельных участках стоит даже и повысить скорость, чтобы это было комфортно и удобно, чтобы водители не сталкивались с необходимостью как-то выходить из положения и искать себе другой режим движения", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Глава ГИБДД Михаил Черников ранее неоднократно заявлял, что Госавтоинспекция рассматривает повышение максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 км/ ч, но там, где это безопасно. При этом, как сообщали ТАСС в пресс-центре МВД России на запрос агентства, максимально допустимая скорость составляет 130 км/ч.

В середине ноября вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и депутат Антон Ткачев предложили предоставить право владельцам автомобильных дорог, обозначенных знаком "Автомагистраль", устанавливать разрешенную скорость до 150 км/ч. Соответствующее обращение они направили начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову.