Превышения ПДК вредных веществ из-за пожара под Тулой не выявили

Возгорание произошла на производстве сэндвич-панелей в Щекине

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 25 декабря. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в результате пожара в производственном здании в Щекине Тульской области не выявлено. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"ГУ ТО "Природа" и управлением Роспотребнадзора по Тульской области проведены исследования атмосферного воздуха в зоне жилой застройки вблизи предприятия. Превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ не установлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение на производстве сэндвич-панелей в Щекине. Площадь пожара составила 4,5 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли. Из горящего здания были эвакуированы 12 человек, пострадавших нет.