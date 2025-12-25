Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в РФ

Он составляет примерно 31 год

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, составляет примерно 31 год. Об этом ТАСС сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"У нас средний возраст [рождения] первого ребенка где-то 31 год. Мы себя утешаем: в Европе, вообще, 32-34. Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом", - сказал он.

Академик РАН также отметил, что государство и субъекты России делают многое для появления большего числа многодетных семей. Он добавил, что лидерами по рождаемости являются Дагестан, Ингушетия и Москва.