Пострадавший при пожаре в Самаре находится в тяжелом состоянии

Еще трое от госпитализации отказались

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 25 декабря. /ТАСС/. В Самаре один пострадавший при пожаре в многоквартирном доме госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое от госпитализации отказались. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

"Один пострадавший госпитализирован, состояние тяжелое. Остальные отказались от госпитализации", - сказали в ведомстве.

Также при пожаре погибла женщина 1961 года рождения. Из здания были спасены 26 человек, включая четверых детей, эвакуированы 32 человека, в том числе 12 детей.

Пожар возник в многоквартирном доме на проспекте Кирова в Промышленном районе Самары днем в четверг на площади 130 кв. м. Он был ликвидирован в 16:08 (15:08 мск). Как сообщала прокуратура региона, предварительно, возгорание произошло в квартире на втором этаже дома. Огонь перекинулся на две соседние квартиры. Жильцы пострадавших квартир от проживания в пунктах временного размещения отказались и разместились у родственников.