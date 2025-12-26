Захарова опубликовала фото подарка Путина с хэштегами "бесценно" и "красота"

На фотографии показана шкатулка с изображением московского Кремля и Святого Георгия Победоносца

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию шкатулки, которую ей вручил президент РФ Владимир Путин по случаю ее 50-летнего юбилея 24 декабря в Кремле.

Публикацию официальный представитель российского дипведомства сопроводила хэштегами "бесценно", "распаковка", "красота" и "ДеньРожденияУдался". На фотографии - шкатулка с изображением московского Кремля и Святого Георгия Победоносца, полученная накануне от Путина.

Подарок сопровождался карточкой за инициалами российского лидера с гербом Российской Федерации, а также конвертом, на котором отпечатано "М. В. Захаровой", с, вероятно, приложенным письмом от главы государства.

Накануне российский лидер по итогам вручения государственных наград в Кремле, где Мария Захарова удостоилась медали за заслуги перед Отечеством IV степени, подарил ей шкатулку с изображением Кремля и Святого Георгия Победоносца. В ответ дипломат преподнесла президенту папку со своим эссе в двух страницах.