Депутат Колунов: жители могут подавать жалобы в случае плохой уборки снега

Если в управляющей компании или районной коммунальной службе откажутся решить проблему, можно подать обращение в прокуратуру, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Жители могут пожаловаться на плохую уборку снега в управляющую компанию или районную коммунальную службу, а в случае отказа решить проблему - в прокуратуру. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"Если качество уборки не соответствует нормам, можно обратиться с жалобой в УК или коммунальную службу района - зависит от территории, где не производится чистка. Плюс в регионах есть собственные сервисы, например, "Добродел" в Подмосковье или "Активный гражданин" в Москве, при обращении в которые проблема решается достаточно быстро", - сказал депутат.

"В случае, если решения нет, основной инстанцией становится профильное ведомство или же прокуратура", - подчеркнул зампред комитета Госдумы.

Колунов подчеркнул, что в случае аномальных осадков нормативы уборки снега направлены на очистку в первую очередь магистралей и подходов к социальным объектам и остановкам, "а уже затем коммунальщики перейдут к тротуарам и дворам, однако это вовсе не означает, что снег останется лежать "до весны".

По его словам, придомовую территорию убирает управляющая компания или товарищество собственников жилья. "Силами УК и ТСЖ должна проводиться и уборка, и очистка от снега и льда тротуаров, а также очистка кровли от наледи и снега. Если же мы говорим про уборку снега в городе - на тротуарах и дорогах, не относящихся к придомовой территории, то вопрос адресуется коммунальным службам и муниципальным властям", - отметил парламентарий.