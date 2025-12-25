В Москве и области начал действовать желтый уровень погодной опасности

В Гидрометцентре РФ также отметили, до 21:00 мск 26 декабря на дорогах столичного региона возможно образование гололедицы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности начал действовать в Москве и Московской области, он сохранится как минимум сутки. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"С 21:00 мск начал действовать желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеорологических условий, это связано с сильным снегопадом, метелью и вероятным налипанием снега на провода и деревья", - сказал собеседник агентства. Он также подчеркнул, что до 21:00 мск пятницы, 26 декабря, на дорогах столичного региона возможно образование гололедицы. Усугубят погодную ситуацию порывы западного и северного ветра со скоростью до 15 м/с, ожидаемые в период до 09:00 мск пятницы.

Согласно прогнозам синоптиков, непогода предстоящей ночью будет отмечаться на фоне температуры воздуха от минус 3 до минус 1 градуса в Москве и от минус 5 до нуля градусов - в Подмосковье. Днем осадки сохранятся уже при температуре воздуха в столице от нуля до плюс 2 градусов, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов.

Между тем, обрушившаяся на столичный регион непогода пока не повлияла на работу аэропортов. "Текущие метеоусловия не оказывают влияния на расписание обслуживания рейсов", - отмечал ранее в беседе с ТАСС представитель аэропорта Жуковский. Он пояснял, что наземные службы приведены в повышенную готовность к работе в усиленном режиме, а задержек и отмен по погодным условиям нет.

В свою очередь, во Внуково сообщили, что аэропорт тоже работает штатно, но не исключили при этом "небольшие задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой воздушных судов и плановой очисткой взлетно-посадочных полос от снега". "Все службы Внуково работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", - заверили в аэропорту. Здесь также проинформировали, что для обеспечения работы задействована многофункциональная снегоуборочная техника, спецмашины для распределения химреагентов и обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. О работе в штатном режиме аэропортов Домодедово и Шереметьево также сообщили ТАСС в их справочных службах.