Сенатор Гибатдинов предложил создать точки с бесплатным Wi-Fi по всей стране

Такую инициативу член ЦК КПРФ выдвинул в связи с частыми отключениями мобильного интернета

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов подготовил письмо главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением о создании общественных мест с бесплатным публичным доступом к Wi-Fi по всей России в связи с частыми отключениями мобильного интернета. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность создания бесплатного публичного Wi-Fi в социальных объектах и общественных пространствах по всей территории Российской Федерации. Представляется, что в условиях отключения мобильного интернета, масштабирование [такой] практики на всю территорию Российской Федерации будет позитивно воспринято гражданами, а также обеспечит развитие критически важной инфраструктуры", - сообщается в письме.

В настоящее время во многих регионах России ограничивается работа мобильного интернета в целях безопасности, отмечается в документе. Вместе с тем, далеко не все социальные объекты и общественные пространства имеют бесплатный публичный Wi-Fi. При этом некоторые регионы, в том числе Ивановская область, реализуют проекты по созданию сети бесплатных точек Wi-Fi, также говорится в обращении.