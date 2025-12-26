В РФ 77% опрошенных предпочитают русскую кухню на новогодних корпоративах

Блюда европейской кухни на подобных торжествах выбирают 39% респондентов, говорится в совместном исследовании сервиса "Купер" и компании "Онин"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Практически 80% опрошенных россиян предпочитают заказывать русскую кухню на новогодние корпоративы. Об этом сказано в совместном исследовании сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер" и исследовательской компании "Онин", текст которого есть в распоряжении ТАСС.

"Большинство опрошенных (77%) были бы рады видеть на корпоративе блюда русской кухни - привычные салаты, горячие блюда и традиционные закуски", - говорится в тексте.

Еще 39% опрошенных выбрали европейскую кухню, 21% респондентов - кавказскую, а 15% - азиатскую. Обычно еду на корпоратив заказывают через сервисы доставки (60%). Еще 28% обращаются к кейтерингам, в их услуги входит сервировка стола и иногда - обслуживание гостей, сказано в исследовании.

По данным опроса, ежегодно корпоративы проходят в компаниях у трети опрошенных (36%). Еще у четверти (24%) такие праздники устраиваются не каждый год. Столько же респондентов (24%) признались, что корпоративов у них не бывает - обычно это небольшие компании или предприятия с преимущественно удаленным форматом работы.

Зачастую корпоративы отмечают в ресторанах (52%), однако нередко праздник устраивают прямо в офисе (38%). Есть и те, кто основательно подходит к празднованию - в 16% компаний проводят выездной корпоратив, например, на базе отдыха, чтобы сотрудники могли как следует отвлечься от работы и отдохнуть, поделились эксперты.

Опрос проводился в ноябре 2025 года, в нем приняли участие более 2,5 тыс. жителей разных городов России.