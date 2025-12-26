Эксперты ВТБ назвали самые популярные схемы мошенников на Новый год

Злоумышленники рассылают сообщения якобы о подарках и новогодних розыгрышах, а также присылают ссылки на несуществующие магазины

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Среди мошенников распространены три "новогодние" схемы: массовые рассылки якобы о подарках от Деда Мороза, фейковые билеты и сайты магазинов, а также "новогодние розыгрыши". Об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на своих экспертов.

Первая из распространенных схем - "фишинг в праздничной упаковке", указали в ВТБ. Злоумышленники массово рассылают "трогательные" новогодние истории, письма о "подарках от Деда Мороза" или уведомления о доставке. Ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты или служат для распространения вирусов для хищения данных банковских карт и учетных записей.

Вторая схема касается несуществующих магазинов и билетов: мошенники создают сайты-двойники известных маркетплейсов или продают поддельные билеты на новогодние шоу и детские елки. После оплаты товар не поступает покупателю, а доступ на мероприятие оказывается недействительным. Часто злоумышленники используют агрессивную рекламу в соцсетях и мессенджерах, заманивая пользователей ограниченным "праздничным предложением".

Третья схема - социальные ловушки. Под видом новогодних розыгрышей и конкурсов в соцсетях мошенники для "получения приза" выманивают реквизиты карт или личные данные. Отдельную опасность представляют файлы с якобы корпоративными фотографиями, особенно с расширением .apk для Android, которые на самом деле содержат вредоносное программное обеспечение.

Эксперты ВТБ советуют не переходить по ссылкам из непроверенных "праздничных" писем, сообщений в мессенджерах или постов в соцсетях, даже от якобы знакомых отправителей, а также проверять сайты магазинов на подлинность. Еще один способ обезопасить себя от мошенников - использовать для онлайн-платежей отдельную банковскую карту с ограниченным лимитом или пополнять ее только на сумму конкретной покупки.

"В праздничной суете люди склонны меньше проверять информацию и охотнее верят в выгодные предложения, чем обычно. Мошенники этим активно пользуются, подделывая сайты известных магазинов, рассылая фишинговые "поздравления" и создавая фейковые конкурсы. Мы призываем клиентов быть особенно внимательными при онлайн-оплатах и не поддаваться на эмоциональные триггеры. Простые правила безопасности помогут сохранить деньги и не испортить праздничное настроение в конце", - процитировала пресс-служба банка заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности - вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева.