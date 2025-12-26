Эрмитаж направил документы для защиты арестованного в Польше Бутягина

Археолога задержали польские спецслужбы на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря

Здание Эрмитажа © Сергей Савостьянов/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Государственного Эрмитажа направили в российское консульство в Польше документы в защиту арестованного российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщил ТАСС отец ученого Михаил Бутягин.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.

"Крымские музеи собрали данные в защиту. Эрмитаж получил их и добавил свои данные, отослал консулу", - сказал он.

Отец ученого добавил, что суд, на котором будет решаться вопрос об экстрадиции археолога в Киев, должен состояться до 13 января.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о сотруднике Эрмитажа, руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Бутягине.