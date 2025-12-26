Запрос об экстрадиции задержанного в Иркутске вьетнамца должен поступить в течение 40 дней

Он находился в розыске по делу о нападении на человека в Чехии

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Запрос об экстрадиции в Чехию задержанного в Иркутске уроженца Вьетнама, находившегося в международном розыске, должен поступить в течение 40 дней. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МВД.

26 декабря сообщалось, что сотрудниками отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по области совместно с представителями Иркутского линейного отдела полиции на воздушном транспорте и пограничного управления ФСБ был задержан уроженец Вьетнама. Он находился в розыске по делу о нападении на человека в Чехии.

"[Он находится] под стражей на 40 суток, в течение указанного периода, согласно международному законодательству, Генеральная прокуратура Республики Чехия обязана направить в Генеральную прокуратуру РФ официальный запрос о выдаче указанного лица", - сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, он в 2007 году, находясь на территории Чехии, в ходе конфликта нанес ножевое ранение соотечественнику, после чего скрылся от досудебного расследования и покинул страну. Он был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы. Злоумышленник был объявлен в розыск по линии Интерпола. Как уточнили в главке МВД, мужчина своей вины не признает.