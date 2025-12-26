Писатель Грачев провел параллель между историей 80-х годов и нынешними событиями

Автор книги "Ничья в пользу КГБ" считает, что развитие происходит по временной спирали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. События 80-х годов XX века, перед встречей лидеров СССР и США, и события сегодняшнего дня имеют много общего. Такое мнение выразил автор книги "Ничья в пользу КГБ" и один из сценаристов одноименного исторического детектива Юрий Грачев. И тогда, и сейчас третьи стороны прикладывают усилия, чтобы сорвать многие договоренности, уверен он.

Предпремьерный показ первых двух серий исторического сериала "Ничья в пользу КГБ" прошел в Санкт-Петербурге в президентской библиотеке им. Бориса Ельцина.

"Развитие происходит по спирали, временной спирали. И в тот период, 1986 год, когда планировалась встреча [генсека ЦК КПСС] Горбачева с [Рональдом] Рейганом, президентом США, были те моменты, которые отражаются и сейчас", - сказал Грачев. "Администрация США собирается провести [переговоры], однако имеются силы, которые препятствуют достижению мирного процесса", - добавил писатель.

Восьмисерийный исторический детектив "Ничья в пользу КГБ" - экранизация одноименной книги Юрия Грачева и Андрея Правова. В центре сюжета одно из самых яростных противостояний КГБ и ЦРУ за всю историю их существования.

Действие детектива разворачивается в 1986 году в Вашингтоне незадолго до встречи Горбачева и Рейгана в Рейкьявике. Тема обсуждения - прекращение гонки вооружений. Однако такой исход событий в будущем лишит финансирования военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов. Чтобы не допустить этого и лоббировать их интересы, директору ЦРУ поручают сорвать переговоры. КГБ нужно не только найти важные документы и вычислить предателя, но и сделать так, чтобы встреча Горбачева и Рейгана состоялась.

Показ фильма состоится 29 и 30 декабря на телеканале НТВ.