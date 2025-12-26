В Московском регионе вечером 27 декабря возобновится сильный снегопад

Непогода может сопровождаться гололедицей на дорогах, а температура воздуха составит от минус 4 до минус 2 градусов в Москве и от минус 7 до минус 2 градусов в Подмосковье

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сильный снегопад возобновится в Москве и Московской области вечером в субботу. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Вечером в субботу, 27 декабря, ожидаем снег, местами сильный, который также может продлиться всю последующую ночь и утро воскресенья", - сказал собеседник агентства. По его словам, непогода может сопровождаться гололедицей на дорогах, а температура воздуха составит от минус 4 до минус 2 градусов в Москве и от минус 7 до минус 2 градусов в Подмосковье.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что обрушившийся на Москву и Подмосковье минувшим вечером и ночью снегопад стал самым сильным с начала календарной зимы. "За вечер и ночь высота снежного покрова увеличилась на 11 см - это самый большой показатель не только с начала календарной зимы, но и за весь осенне-зимний сезон", - сказал собеседник агентства. В качестве примера он привел предыдущий достаточно сильный снегопад, который отмечался в столичном регионе 15 ноября - тогда величина снежного покрова увеличилась на 5 см.

Что же касается ночи 26 декабря, то, по данным синоптиков, на фоне облачности может пройти небольшой снег, в том числе мокрый, а прирост снежного покрова составит около 1 см. "Минимальная температура воздуха в ночь на субботу по Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, ветер будет дуть северный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с", - заметил собеседник агентства.