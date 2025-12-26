Росреестр не подтвердил цифры о тысячных случаях мошенничества по "схеме Долиной"

Как показало рассмотрение дела в Верховном суде, в законодательстве всего хватало, чтобы разрешать подобные споры, отметил заместитель руководителя ведомства Алексей Бутовецкий

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Цифры о многотысячных случаях мошенничества по "схеме Долиной" не подтверждаются, сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

"Во всех этих историях, которые озвучивались, нигде не прозвучал Росреестр в негативном ключе. Регистрационный реестр нигде не был замешан - это показатель стабильности работы регистрационной системы и чистоты. Вообще мы решили с этой темой разобраться. Довелось услышать, что несколько тысяч сделок оспаривалось, но никто эти цифры не подтверждает, и мы в том числе", - сказал Бутовецкий.

Как показало рассмотрение дела в Верховном суде, в законодательстве всего хватало, чтобы разрешать подобные споры, указал Бутовецкий. "Если и будут какие-либо инициативы, то поправки будут минимальными. В частности, одна из них, что при признании сделки недействительной нужно определять порядок исполнения и что квартира не может возвращаться, если не вернули деньги. Нам кажется, что это справедливо", - отметил он.

Он добавил, что нормам гражданского законодательства о действительности сделок более 100 лет, они проверены 10-летиями.