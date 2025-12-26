Долина обещала Лурье освободить квартиру в Хамовниках до 5 января

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко отметила, что сама Лурье просит артистку сделать это до 30 января

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина обещала Полине Лурье освободить квартиру в Хамовниках до 5 января. Об этом ТАСС рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

"Долина через своего адвоката Марию Пухову передала нам информацию о том, что Долина готова освободить квартиру до 5 января 2026 года", - сказала она. По словам Свириденко, сама Лурье просит артистку сделать это до 30 декабря.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.