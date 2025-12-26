В Кургане завершили реконструкцию основного источника водоснабжения

На реализацию проекта было направлено 2 млрд рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили реконструкцию Арбинских водоочистных сооружений - основного источника водоснабжения Кургана, на реализацию проекта было направлено 2 млрд рублей. Объект открыли губернатор Курганской области Вадим Шумков и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

По данным местных властей, в последние пять лет в регионе реализованы многие крупные проекты по строительству и реконструкции водоочистных и канализационных сооружений, замене сетей, в том числе в Шадринске, Далматове, Варгашах, Шумихе, Кургане. В числе крупных объектов, где шли работы в этом году, - реконструкция Арбинских очистных сооружений в Кургане, на которую привлечено 1,8 млрд рублей. Работы проводятся впервые с 1978 года.

"В Кургане завершили масштабную реконструкцию основного источника водоснабжения областного центра - Арбинских водоочистных сооружений. На реконструкцию было привлечено порядка 2 млрд рублей в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". 26 декабря объект открыли губернатор Курганской области Вадим Шумков и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, который присоединился по ВКС", - сказано в сообщении.

Как сообщил Файзуллин, по Федеральному проекту "Чистая вода", который входил в предыдущий нацпроект "Жилье и городская среда", в регионе реализовано 8 объектов, 500 тыс. человек обеспечиваются чистой водой. Как отметил Шумков, теперь более 300 тыс. жителей Кургана и нескольких населенных пунктов Кетовского и Юргамышского округов будут пить чистую воду. По его словам, в 2026 году в Кургане начнется полная реконструкция канализационных очистных сооружений стоимостью 10,6 млрд рублей. Из них 6,4 млрд - федеральные средства, а 4,2 млрд рублей будет вкладывать регион благодаря росту собственных доходов.

Арбинские очистные сооружения начали работать в 1978 году и требовали серьезной модернизации. Износ некоторого оборудования был 100%. По инициативе губернатора в 2023 году начали возведение и реконструкция важных объектов очистных: построили здание реагентного хозяйства, что позволит очищать воду от марганца и железа. В числе проведенных работ реконструкция водоводов большого диаметра и сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, ремонт резервуаров чистой воды, строительство блочно-модульной котельной, тепловых сетей и распределительной трансформаторной подстанции, а также кабельных электрических сетей и реконструкция контрольно-пропускного пункта, а также благоустройство территории.