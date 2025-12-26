ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Экзамены на права могут разрешить сдавать без предъявления медсправки

Документом также предлагается назначать практический экзамен на права в течение 60 календарных дней после того, как будет сдан теоретический экзамен
15:21
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Экзамены на право управления транспортным средством и получение водительского удостоверения в РФ могут разрешить сдавать без предъявления медицинской справки. Соответствующий проект постановления правительства России подготовлен МВД РФ.

"Проектом постановления предусмотрены положения, освобождающие заявителя от представления медицинского заключения при наличии сведений о нем в реестре [документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения]", - говорится в пояснительной записке к документу.

Там поясняется, что медицинские заключения о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств или кандидатов в водители медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению автомобилями будут формироваться медицинскими организациями в форме электронного документа. Они будут размещаться в федеральном реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. "Обмен сведениями о сформированных медицинских заключениях будет осуществляться между МВД России и Минздравом России с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия", - сказано в пояснительной записке.

Кроме того, документом предлагается назначать практический экзамен на права в течение (но не позднее) 60 календарных дней после того, как будет сдан теоретический экзамен. В настоящее время данный срок составляет 6 месяцев. Такое предложение выдвинуто "в целях исключения фактов затягивания сроков повторной сдачи практического экзамена". 

