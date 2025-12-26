В Крыму выпал первый снег

Cнегопады продлятся ближайшие четыре дня

Редакция сайта ТАСС

© Мария Малашенко/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Первый снег выпал на равнинной части Крыма. Осадки, по прогнозам синоптиков, сохранятся на полуострове как минимум ближайшие четыре дня. Зимнюю погоду дополнят морозы и метель, сообщили ТАСС в Крымском УГМС.

"На равнинной территории Крыма выпал первый снег, ранее он выпадал на Ангарском перевале, на Ай-Петри. В ночь на субботу ожидаются сильные осадки, днем в субботу - умеренные. Снег будет идти временами ближайшие четыре дня, по 30 декабря включительно", - сказали в УГМС.

Ситуацию в выходные дни усугубит сильный северо-западный ветер 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с. Температура воздуха по ночам составит 1-6 градусов мороза, на южном побережье Крыма - около 0 градусов. В Симферополе в ночные часы до 3 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Зимняя погода с осадками в виде снега, мокрого снега, холодным сильным северо-западным ветром с порывами до 25 м/ с сохранится на полуострове также 29 и 30 декабря. Временами прогнозируется метель, на дорогах - гололедица. Температура воздуха ночью - от 0 до 5 градусов мороза, в Симферополе - до 3 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Ранее со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщалось, что усиление ветра вплоть до 30 м/с и морские волны до 5 м высотой ожидаются в районе Севастополя до 29 декабря. Прогнозируется обледенение судов, парение моря. В главке предупредили, что в связи с ветреной погодой возможны нарушения в работе морского и наземного транспорта, повреждение конструкций и подтопление строений. Опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и неукрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.