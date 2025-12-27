Свыше 75% опрошенных австралийцев поддержали ужесточение миграционной политики

Ужесточение законов о разжигании ненависти поддерживают 70% респондентов, говорится в результатах опроса компании Resolve Strategic

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Более 75% австралийцев выступают за ужесточение миграционной политики страны и проведение строгой проверки въезжающих. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Resolve Strategic через 10 дней после теракта, произошедшего в Сиднее 14 декабря.

Читайте также Стрельба на праздновании Хануки и 15 погибших. Главное о теракте в Сиднее

В отчете компании отмечается, что не менее 76% опрошенных высказались за ужесточение иммиграционной политики и введение проверки всех въезжающих на наличие антисемитских или экстремистских взглядов. Против введения такой практики оказались только 7% респондентов. "Австралийцы считают свободу слова основным правом личности, но недавние события подтвердили, что люди также убеждены, что это право предполагает и ответственностью перед обществом", - сказал директор Resolve Strategic Джим Рид.

В опросе также указано, что и другие меры, принятые государством после теракта в Сиднее, пользуются широкой поддержкой населения. Ужесточение законов о разжигании ненависти поддерживают 70%, а более суровые наказания для тех, кто подстрекает к насилию против еврейского народа - 67% респондентов. Также социологам удалось выяснить, что полный запрет любых экстремистских организаций пользуется поддержкой 72% отвечавших.

За запрет проведения массовых мероприятий и акций в защиту Палестины высказались 53% участников опроса, а еще 46% респондентов поддержали идею об обязательном изучении истории Холокоста в общеобразовательных школах Австралии.

Resolve Strategic проводила опрос 1010 австралийцев старше 18 лет с 17 по 20 декабря. Предельная погрешность исследование не превышает 3,1%.