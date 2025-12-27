В Алтайском крае восстановили движение на Чуйском тракте

В ночную смену на федеральных дорогах региона работало 109 единиц техники

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Движение на автодороге "Чуйский тракт" в Алтайском крае восстановлено для всех видов транспорта, говорится в сообщении краевого Минтранса.

Движение для грузовых автомобилей и автобусов было ограничено вечером в пятницу на участке автодороги от Новоалтайска до Бийска (213-й - 245-й км) из-за осадков в виде мокрого снега, гололеда, метели и ограниченной видимости.

"Движение по участку федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае открыто для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в ночную смену на федеральных дорогах региона (Чуйский тракт и автодорога Барнаул - граница с Казахстаном) работало 109 единиц техники.

Чуйский тракт проходит из Новосибирска через Бийск и Горно-Алтайск к государственной границе с Монголией. Эта федеральная трасса очень популярна у туристов, так как проходит по живописным ландшафтам Алтая.