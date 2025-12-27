Продлить водительские права в новогодние праздники можно будет с 3 или 4 января

Дата зависит от графика работы регистрационно-экзаменационных подразделений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Истекшие национальные водительские удостоверения, автоматическое продление которых в России завершается 31 декабря 2025 года, заменить можно будет с 3 или 4 января 2026 года, но график работы регистрационно-экзаменационных подразделений в регионах нужно уточнять.

Читайте также Право руля: что нужно знать о правилах замены водительских удостоверений с 2026 года

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, 28 декабря 2023 года вступили в силу изменения к постановлению правительства РФ, в соответствии с которыми было продлено на три года действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают либо истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Соответственно, выданные с 1 января по декабрь 2023 года права будут недействительны в новом году, также заменить нужно будет водительские удостоверения, срок действия которых завершается в 2025 году.

Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы (МРЭО) ГАИ, которые занимаются регистрацией автомобилей и приемом экзаменов для получения и замены водительских удостоверений, а также непосредственно их заменой и выдачей в России, в новогодние праздники работают по индивидуальному графику. Его устанавливают самостоятельно в каждом регионе.

Так, например, в Москве МРЭО будут работать 3, 9 и 10 января 2026 года с 09:00 до 17:00, перерыв - с 13:00 до 14:00. Вместе с тем для замены прав можно обратиться в отделения регистрации, расположенные в МФЦ, которые работают в соответствии со своим графиком. В Санкт-Петербурге с 31 декабря по 2 января 2026 года включительно - нерабочие праздничные дни для всех регистрационно-экзаменационных подразделений, 3 января - рабочий день. Дни с 4 по 8 января 2026 года вновь будут нерабочими для всех регистрационно-экзаменационных подразделений.

В ГАИ просят водителей заблаговременно ознакомиться с графиком работы МРЭО во избежание неудобств и штрафов. Водителям, которые управляют автомобилем с недействительными водительскими удостоверениями, грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.