Ели в СКФО оказались самыми доступными по цене в России

По данным аналитиков Flowwow, самые дорогие приобретают жители Дальневосточного округа, где средняя стоимость достигает почти 7 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Средний чек при покупке елок в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) составляет 3,3 тыс. рублей - это самый низкий показатель по сравнению с другими округами. На втором месте по доступности - ели в Уральском федеральном округе (УрФО), сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

"В регионах Уральского федерального округа интерес к новогодним покупкам в декабре вырос в шесть раз по сравнению со второй половиной ноября. Средний чек на елки здесь составляет 3 892 рубля - ниже этот показатель только в Северо-Кавказском округе, где дерево обходится в среднем в 3 300 рублей", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков Flowwow, самые дорогие ели приобретают жители Дальневосточного округа России, где средняя стоимость достигает почти 7 тыс. рублей, и Центрального федерального округа (ЦФО) - там покупка обходится в 6 769 рублей. В южных регионах средняя цена составляет 5 742 рубля, в Сибирском федеральном округе (СФО) - 5 304 рубля, в Северо-Западном - 5 019 рублей, а в Приволжском - 4 189 рублей.

В УрФО самая бюджетная елка в декабре была куплена за 1 400 рублей, это было небольшое дерево высотой 22 см. Самая дорогая покупка в этом же регионе сегмента - ель за 10 450 рублей, украшенная баранками. "Самая дорогая покупка категории в декабре была зафиксирована в Центральном федеральном округе. Здесь приобрели авторскую елку из нобилиса ручной работы высотой 130 см за 39 990 рублей", - сообщили в пресс-службе.

Продажи елок на "Авито" в декабре выросли в разы. Наибольший рост показали искусственные деревья: продажи увеличились в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом, а средняя цена составила около 5,1 тыс. рублей. "Интерес к живым деревьям также вырос: елки стали покупать чаще на 108%, а сосны - на 98%. Средняя стоимость живой ели составила около 2 800 рублей, сосны - чуть ниже, около 1 900. Живые деревья остаются востребованными за счет аромата и праздничной атмосферы, которую они создают дома", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Авито".

Стоимость зимних букетов

По данным аналитиков Flowwow, альтернативой ели часто становятся зимние букеты. Например, в Дальневосточном округе большей популярностью пользуются новогодние композиции. "Средняя стоимость таких букетов в регионе составляет 5 158 рублей. При этом минимальная цена покупки в категории была зафиксирована на уровне 4 150 рублей за микс из хризантем и нобилиса", - говорится в сообщении.

В УрФО средняя стоимость зимних букетов составляет 3 156 рублей. Одни из самых высоких средних чеков в этой категории зафиксированы в ЦФО (3 907 рублей) и СФО (3 565 рублей). "Наиболее бюджетные варианты выбирают жители Южного и Северо-Кавказского округов: здесь средняя стоимость составляет 2 739 и 2 214 рублей соответственно. Однако именно в Южном округе была совершена одна из самых дорогих покупок категории: местный житель приобрел букет с ажурными розами, нобилисом и хлопком за 11 575 рублей", - отметили в пресс-службе.