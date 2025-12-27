В ГД рассказали, представители каких профессий будут работать в праздники

В список входят сотрудники силовых структур, врачи, спасатели, работники коммунального хозяйства и дорожных служб, энергетики, сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур, врачи, спасатели и десятки представителей других профессий будут работать в рекордные 12 дней новогодних каникул 2026 года. Об этом ТАСС сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Новогодние каникулы в этот раз рекордно длинные, но, конечно, многие предприятия и службы продолжают работать и в эти дни. Во-первых, работают специалисты, которые занимаются жизнеобеспечением и поддержанием безопасности. На смены выходят сотрудники экстренных служб, спасатели, полицейские, медики, работники коммунального хозяйства и дорожных служб, энергетики. Все, кто ежедневно обеспечивают жизнь городов и поселков", - сказала собеседница агентства.

Работать в праздники, по словам депутата ГД, будут также и сотрудники предприятий, на которых нельзя на несколько дней остановить производственные конвейеры, работники общественного транспорта, аптек и магазинов.

"Курьеры уже 1 января повезут новогодние заказы. Многие семьи в каникулы идут в театры, музеи, встречаются с друзьями в кафе. Обеспечивают этот праздничный досуг артисты и другие работники сферы культуры, повара, официанты", - добавила Стенякина.

Последняя рабочая неделя будет двухдневной - понедельник и вторник, 29 и 30 декабря. При этом рабочий день 30 декабря - будет полным, а не сокращенным, так как примыкает хоть и к нерабочему, но не официальному праздничному дню. Ранее депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Николай Новичков призвал компании в России дать своим сотрудникам возможность во вторник, 30 декабря, уйти раньше с работы как в сокращенный рабочий день.

Новогодние праздники (включая выходные и собственно праздничные дни) в этот раз будут одними из самых длинных за последние годы и продлятся 12 дней - с 31 декабря по 11 января 2026 года.