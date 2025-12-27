Ущерб от пожаров в России в 2025 году превысил 20 млрд рублей

Пожарные МЧС сохранили от огня имущество на 36,5 млрд рублей, указал глава ведомства Александр Куренков

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пожарные МЧС РФ сохранили от огня имущество на 36,5 млрд рублей за неполный 2025 год, в то время как ущерб от пожаров превысил 20 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"За 11 месяцев текущего года материальный ущерб от пожаров превысил 20,1 млрд рублей, а подразделениями пожарной охраны спасено материальных ценностей на более 36,5 млрд рублей", - сказал он.

За 35-летие с момента образования, которое МЧС отмечает 27 декабря, сотрудники министерства потушили 8,6 млн пожаров, ликвидировали 32 тыс. чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обезвредили более 2,1 млн взрывоопасных предметов.

"При реагировании на ЧС за рубежом подразделениями МЧС России проведено более 600 гуманитарных операций. Миллионы людей в зонах бедствий в более 140 странах мира получили адресную помощь из рук российских спасателей", - добавил Куренков.

