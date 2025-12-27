Куренков: МЧС внедрило ИИ для предупреждения чрезвычайных ситуаций

Глава МЧС отметил, что модель искусственного интеллекта используется для предупреждения ЧС в период половодья, которая за 2-3 недели до начала ледохода оценивает сроки вскрытия льда на реках

Глава МЧС России Александр Куренков © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. МЧС России внедрило искусственный интеллект для предупреждения чрезвычайных ситуаций, сообщил в интервью ТАСС глава МЧС России Александр Куренков.

"Искусственный интеллект используется, прежде всего, для поддержки принятия управленческих решений. Конечное решение всегда остается за человеком. Однако, данные технологии представляют собой серьезную основу для повышения обоснованности принимаемых решений. МЧС России активно апробирует технологии, использующих искусственный интеллект, для решения задач предупреждения ЧС, связанных с такими циклическими рисками, как паводки и природные пожары", - сказал он.

Также министр отметил, что модель искусственного интеллекта используется для предупреждения ЧС в период половодья, которая за 2-3 недели до начала ледохода оценивает сроки вскрытия льда на реках. "Модель позволяет наблюдать динамику изменения оценок сроков вскрытия льда, что также является инструментом принятия управленческих решений", - пояснил глава МЧС. По его словам, дополнительно с применением технологий компьютерного зрения на основе анализа индексных изображений космических снимков осуществляется мониторинг структуры водной поверхности, состояния ледового покрытия, становления ледостава в целом и структуры льда для выявления заторных, зажорных явлений.

Куренков рассказал, что технологии искусственного интеллекта применяются также при обработке данных дистанционного зондирования Земли. Так, благодаря автоматической обработке космических снимков определяются так называемые термические точки - зоны с повышенным температурным фоном относительно соседних участков. "Искусственный интеллект позволяет также определить вероятность того, что выявленная термическая точка является пожаром, что позволяет заранее спланировать работы по недопущению перехода опасных факторов пожаров на населенные пункты", - заключил министр.

