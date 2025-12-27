Ветеран спецслужб призвал уйти от стереотипов об органах безопасности в кино

Александр Безверхний пояснил, что исторические фальсификации о деятельности спецслужб в отечественном кино могут помешать тем, кто борется с натовскими и украинскими спецслужбами, террористами и экстремистами

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Деятельность сотрудников органов безопасности должна освещаться российским кинематографом правдиво и без стереотипов. Такое мнение в интервью ТАСС выразил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.

"Кинематограф может и должен использоваться нами как средство формирования в обществе положительного мнения о нашей работе. Нужно только показывать правду о непростой работе сотрудников госбезопасности. Но в каком свете порой предстает перед нами образ этого сотрудника в современном кино? Настоящей притчей во языцех стала его васильковая фуражка (форменный головной убор сотрудников НКВД - прим. ТАСС) - где появляется она, там нарушаются законы и попираются права главных героев, которые, кроме борьбы с врагом очевидным, вынуждены противостоять своему антагонисту из НКВД", - сказал он.

Безверхний пояснил, что исторические фальсификации о деятельности спецслужб в отечественном кино могут помешать тем, кто борется с натовскими и украинскими спецслужбами, террористами и экстремистами.

В качестве положительного примера Безверхний привет художественный фильм "Август". "Зритель увидел в картине огромную и самоотверженную работу фронтовых контрразведчиков. Их биографии, профессиональные навыки, достоинства и недостатки. Считаю, что "Август" - очень достойная и своевременная картина. Такие картины нужно снимать чаще", - сказал он.

Безверхний подчеркнул, что появление в прокате подобного фильма свидетельствует о патриотическом подъеме в обществе и о наличии у людей желания узнать правду о вкладе спецслужб в Победу в годы Великой Отечественной войны.

Фильм режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева "Август" по мотивам романа "Момент истины" Владимира Богомолова вышел в широкий прокат 25 сентября. Он повествует о трех контрразведчиках "Смерш" во главе с капитаном Павлом Алехиным (Сергей Безруков), которые ищут и устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах Западной Белоруссии в августе 1944 года. Как ранее сообщила министр культуры России Ольга Любимова, менее чем за месяц проката картина собрала более 1 млрд рублей и свыше 2,3 млн зрителей.