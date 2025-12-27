Глава МЧС назвал жизненно важными уроки о минной опасности в школе

Александр Куренков отметил, что спасатели пытаются донести до детей основные правила, а уже ребята делятся ими с родными и близкими

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уроки в школах о минной опасности являются жизненно важными, алгоритм действий при обнаружении опасных находок должен быть отработан до автоматизма. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава МЧС России Александр Куренков.

С 1 сентября 2024 года в школьную программу введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины". МЧС в том числе принимало участие в подготовке учебных пособий. Вместе с Национальным центром помощи министерство подготовило образовательный курс для детей Новороссии и Донбасса "Осторожно, мины".

"Без преувеличения назову эти уроки жизненно важными. Тема минной опасности остается актуальной для жителей Донбасса, ведь уже 11 лет пиротехники МЧС обезвреживают здесь не только снаряды времен ВОВ, но и боеприпасы современности. Алгоритм действий в случае опасных находок должен быть отработан до автоматизма", - сказал министр.

Он отметил, что спасатели пытаются донести до детей основные правила, а уже ребята делятся ими с родными и близкими. "Мы можем организовывать такие занятия и для родителей. <…> Так растет и культура безопасности, и личная ответственность. Мы сотрудничаем с министерством образования региона, там подбирают учебные заведения, а волонтеры проводят занятия", - рассказал Куренков.

По его словам, для каждой возрастной группы разработан свой учебно-методический материал - для детей младшей школы, среднего звена и старшеклассников. Кроме того, есть курс для студентов и преподавателей.