В Москве вечером начнется снегопад

Наибольшей активности он достигнет к полуночи

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сильный снегопад, обещанный синоптиками, начнется в Москве и Подмосковье после 18:00 мск и своей наибольшей активности достигнет к полуночи. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Ожидается, что снегопад начнется после 18:00, но своей наибольшей интенсивности он достигнет к полуночи", - сказал собеседник агентства, отметив, что всего за предстоящий вечер и ночь величина снежного покрова в столице может увеличиться на 6 см, а количество осадков составит от 2 до 6 мм. Осадки прогнозируются на фоне температуры воздуха от минус 4 до минус 2 градусов в Москве и от минус 7 до минус 2 градусов в Подмосковье. "Ветер ожидается южный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы", - заметил собеседник агентства.

Ранее синоптики объявили в Москве и Подмосковье желтый погодный уровень, символизирующий потенциально опасные метеорологические условия. Он связан с ожидаемыми осадками, а также гололедицей. В столице он начнет действовать с 20:00 мск, по области - с 18:00 мск.

Вечером в минувший четверг на Москву обрушился снегопад, ставший самым сильным за весь осенне-зимний сезон. В частности, как сообщали ТАСС в Гидрометцентре РФ, за вечер четверга и последующую ночь пятницы высота снежного покрова в столице увеличилась на 11 см, что стало самым большим показателем. До этого сильный снегопад отмечался в столичном регионе 15 ноября - тогда величина снежного покрова увеличилась на 5 см.

В мэрии Москвы из-за грядущей непогоды обратились к жителям и гостям мегаполиса с просьбой отложить поездки на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом. "Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения", - напомнили в департаменте транспорта Москвы через свой официальный Telegram-канал. Здесь также заверили, что за ситуацией на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля Центра организации дорожного движения.