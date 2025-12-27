В Московском регионе мороз на Новый год окрепнет до 12-17 градусов

Синоптики прогнозируют облачность и снег 31 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мороз в новогоднюю ночь окрепнет в Москве и Подмосковье до 12-17 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"В Москве и Московской области в праздничную ночь на фоне облачной погоды пройдет снег, а столбики термометров покажут от минус 12 до минус 17 градусов", - сказал собеседник агентства. По его словам, днем 1 января при небольшом снеге в столичном регионе прогнозируется от минус 13 до минус 8 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 м/с.

31 декабря синоптики также прогнозируют облачность и снег. Ночная температура составит от минус 15 до минус 10 градусов, дневная - от минус 12 до минус 7 градусов.

Ранее в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечал, что температура воздуха в Москве в новогоднюю ночь будет на 5 градусов ниже климатической нормы.