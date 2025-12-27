Аэропорт Внуково не принимает и не отправляет рейсы

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале аэропорта сообщили, что обслуживающий персонал и службы аэропорта работают в усиленном режиме. Пассажирам активно предоставляют услуги на период ожидания вылета.

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково принимал и отправлял самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений.