В Мариуполе устроят сплошную пешеходную зону на городском пляже

К реализации проекта планируют приступить в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Сплошная пешеходная зона появится на центральном пляже Мариуполя во время его расширения. Сейчас пляж разделен различными искусственными барьерами, сообщили ТАСС в администрации города.

"Мы благодарны вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину за поддержку инициативы по обустройству сплошной пешеходной зоны на территории городского центрального пляжа. Для этого потребуются шаги по организации безбарьерного доступа к набережной и проведение ремонтных работ по благоустройству всех участков. К реализации намеченного плана планируется приступить уже в новом году", - сказано в сообщении.

Ранее Хуснуллин сообщал, что решение о финансировании расширения набережной Мариуполя уже принято. Реконструкция набережной и благоустройство 2,5 км пляжа завершены в Мариуполе в июле 2024 года. Работы проводились под контролем публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".