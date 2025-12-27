Кофман: открытие театра в Мариуполе станет символом возвращения к мирной жизни

Уже анонсировали продажу билетов на ближайшие спектакли, сообщил председатель Общественной палаты ДНР

МАРИУПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Скорое открытие драмтеатра Мариуполя и старт продаж билетов на первые представления говорят о возвращении города к мирной жизни, сообщил ТАСС председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

"Прошло всего лишь три года, а театр полностью восстановлен. И очень скоро примет новых зрителей. Новых и старых зрителей, жителей того же Мариуполя. Уже анонсирована даже продажа билетов на ближайшие спектакли. Это главный показатель России. Украина взрывает, Россия строит", - считает Кофман.

По информации Минобороны РФ, драмтеатр с мирными жителями внутри был взорван 16 марта 2022 года боевиками запрещенной террористической организации "Азов" с целью провокации. Расследование показало, что версии киевского режима о нанесении авиационного удара Россией лживы. Сообщение Минобороны подтверждают и слова очевидцев произошедшего, рассказывает Кофман.

"Сперва азовцы насильно, под видом мер безопасности, загоняли жителей Мариуполя в этот театр. Я знаю, опять же, по словам местных жителей, как запаниковали находящиеся в театре люди, увидев, как азовцы выводят оттуда своих, свои семьи. Уже доказано и очевидцами, и экспертами, что взрыв был внутри театра. То есть нет сомнений, что театр был подорван изнутри нацистскими преступниками из Азова", - отмечает председатель Общественной палаты ДНР.

Драмтеатр Мариуполя восстановлен и готов к открытию. На объекте работали более 300 строителей, в том числе из города-побратима - Санкт-Петербурга. Драмтеатр рассчитан на 495 посадочных мест. Во время реконструкции исторический фасад здания сохранили. Остальное подвели под современные стандарты: внутренние коммуникации, системы вентиляции, кондиционирования, световое и звуковое оборудование. Труппа драмтеатра уже сформирована, после Нового года на сцене покажут сказки "Царевна Лягушка", "Стойкий оловянный солдатик", "Бременские музыканты"