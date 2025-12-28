В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

В их числе знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности"

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Изменения в ГОСТ, стандартизирующий правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, вступают в силу с 1 января 2026 года. Согласно новому документу, в России вводятся новые дорожные знаки.

Изменения призваны повысить безопасность дорожного движения и упростить восприятие информации водителями и пешеходами на улицах, сообщали ранее в Росстандарте.

Так, появится знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности" для обозначения искусственной неровности и информирования водителей транспортных средств о скорости, с которой рекомендуется двигаться при ее проезде. Как отмечали в Росстандарте, это поможет сократить число знаков в местах "лежачих полицейских" в два раза.

Вместо горизонтальной теперь может размещаться вертикальная стоп-линия. На знаке "Время действия" теперь можно указать период по месяцам, в которые он действует (например, сентябрь - апрель). Появляется знак "Глухие", который применяют перед пешеходными переходами, расположенными вблизи объектов, которые посещают глухие и слабослышащие граждане.

Знак "Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие" с изображением облака с дождем и снежинки будет применяться вместе со знаком, ограничивающим максимальную скорость, на период, когда покрытие проезжей части влажное, заснеженное (обледенелое).

На знаке "Парковка (парковочное место)" можно будет дополнительно указывать способ парковки автомобиля. Это сократит количество дополнительных табличек в зонах парковки в два раза, отмечали в Росстандарте. Кроме того, ширина одного парковочного места при последовательном размещении автомобилей вдоль края дороги составит 2,25 м вместо 2,5 м, что связано с оптимизацией дорожного пространства, объяснял ранее ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев ("Единая Россия").