В Саянске ликвидировали последствия сбоя в работе ТЭЦ

Из-за неисправности технологического оборудования в городе вводили режим повышенной готовности

ИРКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Последствия технологического сбоя в работе Нов-Зиминской ТЭЦ в Саянске Иркутской области ликвидированы. Об этом сообщил мэр города Александр Ермаков в своем Telegram-канале.

Накануне Ермаков сообщал, что из-за неисправности технологического оборудования на ТЭЦ вводился режим повышенной готовности. Температура воздуха в Саянске составляла минус 16 градусов.

"То, что в субботу 27 декабря возникла нештатная ситуация из-за технологического сбоя на Ново-Зиминской ТЭЦ, омрачило субботний день для горожан и создала внеплановую работу многим службам и администрации нашего города. Оперативно спланировали общий план действий, включающий городские структуры и, разумеется, руководство ТЭЦ. Собственными силами и согласованностью действий ситуация была исправлена в кратчайшие сроки, и комфортные условия в домах Саянска были восстановлен", - написал он, поблагодарив работников и руководство ТЭЦ за профессионализм.

Город Саянск находится в 270 км от Иркутска. В нем проживает 35 тыс. человек.