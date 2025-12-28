В Ростовской области из-за схода колесных пар задерживаются более 20 поездов

Железнодорожники принимают меры, чтобы сократить отставание

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 декабря. /ТАСС/. В Ростовской области 20 поездов дальнего следования и 5 пригородного сообщения задерживаются в результате схода колесных пар локомотива грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

В Южной транспортной прокуратуре ранее сообщали, что произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда на перегоне Кизитеринка - Проточный в Ростовской области, есть задержка поездов.

"Сегодня в 03:35 [мск] на перегоне Кизитеринка - Проточный в Ростове-на-Дону произошел сход локомотива грузового поезда. Пострадавших нет. Движение поездов организовано по соседнему пути. В результате схода до 4 часов в пути задержаны 20 поездов дальнего следования и 5 поездов пригородного сообщения", - говорится в сообщении.

В СКЖД добавили, что железнодорожники принимают все меры, чтобы сократить отставание поездов. Информацию о фактическом движении можно получить в мобильном приложении "РЖД пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД.