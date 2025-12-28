На побережье в Сочи выпал первый снег

Температура воздуха составила около плюс 3 градусов

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 28 декабря. /ТАСС/. Выпадение первого с начала зимы снега зафиксировано на побережье в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

В частности, снег выпал в Адлерском районе города. Небольшой слой снега автовладельцы обнаружили ранним утром на своих машинах.

Температура воздуха в Сочи утром в воскресенье составляет около плюс 3 градусов, переменная облачность, местами осадки в виде дождя и снега.

Замначальника Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова ранее сообщала, что в Краснодарском крае в ночь с 31 декабря на 1 января пройдет холодный фронт, который даст в большинстве районов региона осадки в виде мокрого снега и снега. Более существенные осадки увидят жители южной половины края, преимущественно предгорные и горные районы. Температура в праздничную ночь максимально опустится до минус 7 градусов, отдельно в юго-восточных и предгорных районах - до минус 12. На побережье в новогоднюю ночь температура воздуха будет в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов.