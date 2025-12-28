Для Донбасса и Новороссии сдвинули срок включения в систему образования РФ

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Срок включения Донбасса и Новороссии в систему образования РФ сдвинут на два года - до 1 января 2028 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Ранее срок включения новых регионов в систему образования РФ истекал 1 января 2026 года. Продление срока полномочий переходного периода позволит завершить образовательные реформы в регионах. Так, закон продлевает сроки действия временных лицензий, аккредитаций и особых правил проведения экзаменов и приема в учебные заведения до 2027-2028 годов.

Уточняется также, что лицензии на осуществление образовательной деятельности, действовавшие в Донбассе и Новороссии на день их воссоединения с Россией, и госаккредитация местных организаций будут действовать до предоставления временной лицензии на осуществление образовательной деятельности и временной государственной аккредитации образовательной деятельности. Крайний срок их действия - 1 января 2027 года.

Как говорилось в пояснительной записке к правкам на стадии законопроекта, интеграция новых регионов в российскую систему образования должна была завершиться в 2025-2026 учебном году. Однако из-за продолжающихся боевых действий, дефицита кадров и недостаточной материально-технической базы большинство образовательных учреждений не могут завершить переходные процедуры в указанный срок.