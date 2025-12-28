Добровольцам включат время службы в стаж для пенсии за выслугу лет

Граждане, исключенные из добровольческих формирований до вступления в силу закона, смогут обратиться с заявлением о назначении им пенсии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о зачислении периода пребывания в добровольческих формированиях в стаж при назначении пенсии за выслугу лет.

Закон предусматривает, что при назначении пенсий сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП в стаж засчитываются периоды пребывания в добровольческих формированиях. Право на пенсию такие сотрудники смогут получить при выслуге 20 лет и более с учетом службы добровольцем.

Нововведения начнут действовать с 1 января 2026 года. Граждане, исключенные из добровольческих формирований до вступления в силу закона, смогут обратиться с заявлением о назначении им пенсии либо о пересмотре размера пенсии со дня вступления в силу закона.