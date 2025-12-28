Путин продлил до 2027 года особые права для медиков из Донбасса и Новороссии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, временно упрощающий доступ к медицинской и фармацевтической деятельности для специалистов в Донбассе и Новороссии, а также унифицирующий правила финансирования местных медучреждений.

Документом продлевается до 1 января 2027 года право на работу для медиков и фармацевтов, закончивших специалитет или получивших среднее профессиональное образование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях или на территории Украины.

Кроме того, закон распространяет единые правила финансирования, действующие для учреждений субъектов РФ, на федеральные медицинские организации в этих регионах. Это устраняет правовой пробел, поскольку сейчас медпомощь, включенная в базовую программу ОМС и оказываемая застрахованным жителям исторических регионов, финансируют за счет межбюджетных трансфертов из федерального фонда ОМС в бюджеты его территориальных отделений. При этом установленные правила не распространяются на федеральные больницы. Поправка направлена на то, чтобы устранить этот пробел.

Также до 1 января 2028 года продлеваются особенности обращения лекарств и медицинских изделий, произведенных в исторических регионах.