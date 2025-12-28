Для Донбасса и Новороссии сдвинули срок включения в систему спорта РФ

Его перенесли на два года

Редакция сайта ТАСС

Здание первого в ЛНР современного специализированного зала "Чемпион" для занятий боксом Луганского высшего училища физкультуры © Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Срок включения Донбасса и Новороссии в систему спорта РФ сдвинут на два года - до 1 января 2028 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Сейчас срок включения новых регионов в систему спорта РФ истекал 1 января 2026 года. Продление срока полномочий переходного периода позволит завершить спортивные реформы в регионах.

Хозяйственные преобразования получат возможность закончить капитальный ремонт объектов, а также оснастить спортшколы и организации необходимым оборудованием и инвентарем.

Как отмечали в Минспорте РФ, в ДНР действует 74 спортивные федерации, в ЛНР - 73, в Запорожской области - 48, а в Херсонской области - 28.

Изменения вносятся в закон "Особенности правового регулирования отношений в области физической культуры и спорта в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образования в составе Российской Федерации новых субъектов - Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области".