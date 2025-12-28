Хозяин львенка, содержавшегося в квартире в "Москва-Сити", признал свою ошибку

Животное проходит необходимое лечение и реабилитацию под присмотром специалистов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мужчина, в квартире которого в "Москва-Сити" незаконного жила 2,5-месячная львица, дал объяснения в прокуратуре. Он признал свою ошибку и заявил, что будет участвовать в реабилитации животного.

"Раскаиваюсь полностью, признаю ошибку. Уже пожертвовали 0,5 млн рублей на лечение льва, полностью чтобы его вылечили. И будем ему строить вольер", - сказал он на видео, опубликованном пресс-службой прокуратуры Москвы.

Мужчина также рассказал, что у львенка лейкемия. По его словам, все травмы животным получены в результате болезни, а не жестокого обращения. "Может быть, из-за неправильного питания. Я не ветеринар, у меня нет образования. Это была полностью моя ошибка - взять льва. Никому не советую. <…> Это уголовно наказуемо, неправильно. И, вдобавок, вы можете навредить животному", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 декабря текущего года столичный блогер, ранее разместивший видео с животным в соцсетях, передал волонтерам львицу в возрасте 2,5 месяца в критическом состоянии. При первичном ветеринарном осмотре у животного были выявлены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, вероятно, вызванное ненадлежащими условиями содержания и питания. По данному факту природоохранная прокуратура организовала проверку.

В настоящее время львица проходит необходимое лечение и реабилитацию под присмотром специалистов.